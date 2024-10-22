إطلاق الدليل الإرشادي لضوابط التقديم الإلكتروني المركزي للجامعات والكليات الأهلية

ويتضمن الدليل الأسس العامة التي يعتمده نظام التقديم والقبول الإلكتروني المركزي وشروط وضوابط التقديم إلى الدراسة الصباحية والمسائية وضوابط القنوات الأخرى والمنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية والحدود الدنيا للتقديم بحسب التخصصات إلى الجامعات والكليات الأهلية ومدخلات القبول لكل قسم وآلية التقديم عن طريق التطبيق الخاص بدائرة الجامعي وخطوات إنشاء وملء البيانات، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وأضافت، "نلفت عناية المهتمين بشؤون الجامعي إلى أن التقديم الإلكتروني المركزي إلى الجامعات والكليات الأهلية ودليلها سيكون متاحا في الأسبوع المقبل".الدليل الارشادي: