حزب الله يعلن مسؤوليته عن عملية استهداف منزل نتنياهو ويؤكد: لا مفاوضات تحت النار

وقال عفيف خلال مؤتمر صحافي: "أدين بشدة انحياز الـ"mbc" وأخواتها للمجرم نتنياهو فحرية الإعلام لا تمنحكم الحصانة بالتحريض على القتل"، مضيفا، "يزعجكم أن حزب الله استعاد قدراته بشهادة ... ولا تصدقون".وبين ان الولايات شريكة في العدوان على لبنان وهي تمد في عمره ولا يغير وصول موفدها من رأينا بأن أميركا هي أم الإرهاب"، موضحا، "نجدد ثقتنا بالرئيس نبيه بري ونؤكد أن لا مفاوضات تحت النار".وتابع العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، "العدو يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى ونطالب الصليب بالتأكد من ذلك"، مخاطبا الاحتلال بالقول، "الحديد بالحديد والدم بالدم والنار بالنار، كما نعلن مسؤوليتنا عن عملية استهداف منزل المجرم نتنياهو في "قيسارية".