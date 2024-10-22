"مشهد لن يتكرر في دول العالم".. ماذا يحدث قرب جامعة الفراهيدي؟ (فيديو)

نيوز - دولي

في مشهد تكرر بالعراق لاكثر من مرة.. مازالت بعض القطارات تواجه صعوبات خلال تنقلها بين المحافظات وخاصة في تواجه صعوبات في التنقل مما يسبب بحوادث في بعض الأحيان.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه تواجد مركبات على سكة الحديد والقطار ينتظر لافساح المجال له بالمرور من دون أي حسيب او رقيب بالقرب من الفراهيدي في منطقة الجادرية وسط . وتساءل مواطنون "متى تنتهي هذه الحالة السلبية الإفساح للقطارات بالمرور بحرية كحال باقي دول العالم؟" مناشدين "الجهات المعنية بالتدخل ومحاسبة المركبات التي تعيق القطارات".

