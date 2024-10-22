إطلاق التطبيق الخاص بالتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العالي والبحث العلمي، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالتقديم إلى الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2025/2024.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالتقديم إلى الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2025/2024".

ودعت الوزارة "الراغبين بالتقديم إلى تحميل التطبيق PEAS وإنشاء من الطالب نفسه وإتمام عملية التحقق من الطالب ذاته عن طريق صورة الطالب الحية والبطاقة الوطنية".

وأوضحت الوزارة لأبنائها أن "المرحلة القادمة التي سيتم الاعلان عنها لاحقا تشتمل على إجراء ملء البيانات الدراسية المتعلقة بنوع الدراسة والرقم الامتحاني والمستندات الساندة للمعلومات المدخلة واختيار قناة التقديم من الطالب نفسه وتسجيل خياراته الجامعية بحسب المعدل ونوع الدراسة".