وزير العدل يوجه بتوفير أبنية للدوائر العدلية "المضغوطة" في واسط

وقال الوزير في بيان ورد لـ نيوز، إن "وزير العدل عقد اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بحضور النائب عن محافظة يوسف الكلابي، والمدراء العامين، ومدراء الدوائر العدلية في محافظة واسط"، مبينا ان "الاجتماع تناول مناقشة التحديات الرئيسية التي تعترض سير العمل العدلي في المحافظة، حيث تم تسليط الضوء على الزخم في بعض الدوائر ورفدها بالكوادر الوظيفية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة".وأضاف المكتب، أنه "خلال الاجتماع وجه الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأبنية المناسبة للدوائر التي تواجه ضغطًا في العمل"، مؤكدًا على "أهمية مع المحلية لتزويد تلك الدوائر بالكفاءات اللازمة من موظفي العقود".