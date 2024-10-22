انهاء تكليف حيدر حنون من مهام ادارة هيئة النزاهة

وقال مصدر مطلع لـ نيوز، إن وافق على إعفاء رئيس هيئة حيدر حنون بناء على طلبه.و صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا، بحسب المصدر، على "تعيين حنون مستشارا في وزارة العدل".