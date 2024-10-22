حاول الدخول بتصريح مزور لاحدى المنشآت النفطية.. اعتقال متهم وضبط عجلته بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ألقت مفارز شرطة الطاقة الثامن في محافظة القبض على متهم حاول الدخول إلى حقل الرميلة النفطي الجنوبي بتصريح أمني مزور وضبط عجلته نوع (بيك اب)".واضافت، انه "تم ايداع المتهم التوقيف وحجز عجلته استكمالاً للإجراءات القانونية تمهيداً لعرضه على المختص".