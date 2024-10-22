مصرع منتسب وانتحار شخص في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "منتسبا في النجدة النهرية لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى حادث سقوط على رأسه من الزوارق بالقرب من حماية الاطفال مجمع الطب".

وفي حادث آخر، قال إن "شخصا انتحر باسلوب اطلاق على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل شقته ضمن مجمع ايادي العدل".