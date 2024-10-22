إعفاء المنتخب العراقي ومشجعيه من تأشيرات الدخول لعُمان

وقال قيس العامري في تغريدة له على منصة "أكس"، "يسرنا عن إعفاء بعثة المنتخب والمشجعين من تأشيرات الدخول إلى أراضي السلطنة، وذلك لحضور مباراة المنتخبين العماني والعراقي ضمن تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها في مسقط يوم 19 نوفمبر 2024".

ويأتي هذا القرار بحسب العامري "في إطار تعزيز العلاقات الرياضية بين الشقيقين وتسهيل حضور الجماهير العراقية لدعم منتخبهم في هذا اللقاء الهام".

وتوقع أن "يسهم هذا الإجراء في زيادة عدد المشجعين العراقيين، مما يعزز الروابط الشعبية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق".