المالية توافق على صرف مستحقات المحاضرين والإداريين بتربية البصرة (وثيقة)

نيوز – محليات



أعلنت حكومة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، موافقة موافقة لصرف مستحقات المحاضرين والإداريين مع تربية من إيرادات المنافذ الحدودية.



أدناه نص القرار:

