3 قنوات للقبول في الجامعات الحكومية ستطلق قريباً.. هذه التفاصيل

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي إن وزارته تعتمد على التراتبية بإجراءات القبول، إذ استندت على نتائج القبول المركزي باعتباره المرتكز الأساس، ومن ثم بقية القنوات المساندة بهدف تخيير الطالب في المتاحة له التي يسمح معدله ومجموعه بالقبول فيها وضمن والجامعات الحكومية المجانية.وتترقب الأوساط العلمية إطلاق قنوات قبول الصباحي الخاص الذي يعرف بـ(الموازي) إضافة إلى قناة المتميزين، فضلاً عن القناة المستحدثة هذا العام، وهي قناة حفظة القرآن الكريم.وبين العبودي أن الحدود الدنيا ظهرت في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، منوهاً في السياق ذاته بأن القنوات المذكورة جاهزة وبانتظار استكمال بعض الإجراءات لإطلاق هذه القنوات قريباً.كما لفت إلى أن وزارته تتيح للطالب القبول في والأقسام العلمية الحكومية المجانية، فضلاً عن القبول في الدراسات المسائية لقاء أجور دراسية رمزية، علاوة على الصباحي الخاص المعروف بالتعليم الموازي لقاء مبالغ مالية أقل من الأجور الدراسية في الأهلية إذ يتيح للطلبة القبول بقناة الموازي في كليات المجموعة الطبية بثلاث درجات أقل أسوة بالمقبولين مركزياً.وتابع المتحدث باسم الوزارة بشأن طلبة الهندسية بمختلف فروعها وأقسامها، بالقول إنهم يقبلون بأربع درجات أقل، أما كليات العلوم فيقبلون فيها بخمس درجات أقل أسوة بزملائهم المقبولين مركزيا.