التعليم العالي تعلق على معدلات القبول المركزي

نيوز – محلي

علقت وزارة العالي، اليوم الأربعاء، على معدلات المركزي للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "مؤشرات المعدلات العالية للطلبة خلال العام الحالي 2024 هي أقل من العام الماضي 2023"، مبينا أن "هذا التفاوت يرتبط بمخرجات الذي أداه في مرحلة السادس الإعدادي".

وأضاف العبودي، أن "الطلبة الذين حصلوا على معدل (95-100) بلغ عددهم 13693 طالباً، أما الذين حصلوا على معدل (90-95) فبلغ عددهم 13285 طالباً، فيما سجل 1823 طالباً معدل 100 فما فوق، في حين كان عدد المتفوقين خلال العام الماضي 2023 أكثر من 3000 ممن حصلوا على معدل 100 فأعلى"، لافتاً إلى أن "هنالك انخفاضاً في أعداد المقبولين، وكذلك انخفاض بمعدلات المتقدمين إلى المركزي".

وأشار إلى، أن "عدد طلبة السادس الإعدادي الذين خاضوا الامتحانات بلغ أكثر من 500 ألف طالب، في حين تم قبول أكثر من 152 ألف في قناة المركزي حتى الآن، إضافةً إلى أن هناك انخفاضاً في عدد المتقدمين للقبول المركزي"، مبيناً أن "هنالك إعداداً كثيرة من سيخوضون امتحانات الدور الثالث".