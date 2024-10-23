فاجعة جديدة في البصرة

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بمصرع دهسا في قضاء الدير شمال محافظة .

وقال لـ نيوز، ان "طالبا تعرض اليوم الى حادث دهس من قبل شاحنة على طريق – في قضاء الدير، ما أدى الى مصرعه في الحال".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

وشهد قضاء الشافي قبل ايام وفاة تلميذتين بعمر 8 سنوات على ذات الطريق إضافة الى حادث فاجعة الهارثة الذي وقع قبل 5 اشهر وادى الى اكثر من عشرين طالبا وطالبة، فيما لم تستجيب الحكومة المحلية لمطالب المواطنين بوضع جسور للمشاة امام تلك المدارس.