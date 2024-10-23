امين بغداد يطلق حملة لتطوير الشوارع الستينية داخل مدينة الصدر

نيوز - محلي

اعلن عمار موسى كاظم، عن اطلاق جديدة لتطوير الشوارع الستينية داخل الصدر.

وقال بيان للامانة ورد لـ نيوز، ان "امين عمار موسى كاظم اجرة جولة ميدانية للاطلاع على أعمال تطوير الشارع الستيني المحصور بين قطاعي 46 و47 والحدائق التي تم انجازها ضمن قطاعي 20 و26 بمدينة الصدر الى جانب زيارة مقار البلديتين ولقائه المراجعين والمواطنين".

واكد ان "هناك اعمال تطوير تنفذها دائرتي بلديتي الصدر الاولى والثانية للشوارع الستينية للقطاعات السكنية الى جانب أعمال دائرة المشاريع التي تشمل الشوارع الرئيسة"، الى ان "امانة استثمرت عدد من الساحات التي كانت عبارة عن تجاوزات ومشوهات وقامت بتحويلها لحدائق نموذجية ومساحات خضراء بعد ازالة تلك التجاوزات بفضل الكبير مع اهالي ".

وبين ان "الدائرة البلدية انجزت تحويل الشريط المحاذي لقطاعي 20 و26 ضمن شارع صفي الدين الحلي لحدائق عامة ومتنزهات ترفيهية تخدم اهالي المنطقة"، موضحا ان "امانة مستمرة بتطوير قطاعات الصدر وتأمين الخدمات اللازمة لاهلها ".

وذكر ان "أعمال التطوير مستمرة من قبل البلدية ودائرة المشاريع وهناك جهد لتطوير (58) شارع ستيني و(3) شوارع رئيسة داخل الصدر".