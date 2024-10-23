بالفيديو.. الحريق الكبير في بغداد

نيوز – محلي

تنشر نيوز، مقطع للحريق الكبير الذي اندلع في معمل للنجارة في منطقة الصالحية وسط .

وقال لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحريق الذي أدى الى الحاق اضرار كبيرة فيه".