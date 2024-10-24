العراقيون سيفقدون حوالي 4 سنوات من متوسط عمرهم بسبب التلوث

وبحسب تقرير الحياة المرتبطة بتلوث الهواء لعام 2024، فأن معظم المناطق الملوثة في وشمال أفريقيا تقع في العراق، وسيبلغ المتوسط السنوي لمستويات التلوث الجزيئي في 32.4 ميكروغرام/م3، مما يجعله أكثر تلوثا من هذه المنطقة.ويشير التقرير الى اه في بغداد، عاصمة والمنطقة الأكثر سكاناً في البلاد، سيخسر السكان 3.5 سنة من متوسط العمر المتوقع، والوضع أسوأ في المناطق الأكثر تلوثا في قضاء المحاويل في محافظة بابل، حيث انه 1.3 مليون شخص يفقدون 4.1 سنة من متوسط العمر المتوقع بسبب لتلوث الجزيئي.ومن أسباب تلوث الهواء في عوادم المركبات، المولدات الكهربائية، حرائق مصافي النفط والغاز، والصراع العسكري المستمر في المنطقة، بحسب التقرير.