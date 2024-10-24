مشاريع الامن الغذائي بالديوانية.. مسؤول يتوعد عبر السومرية المتسببين بهدر المال العام

ويقول البرقعاوي في حديث للسومرية نيوز، "طلبنا مسبقا تقرير مفصل من محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي حول مشاريع الغذائي في ونسب تقدم العمل والانجاز ومعرفة المشاريع المتلكئة من أجل متابعتها ميدانيا".وأضاف، "أما بالنسبة للمشاريع المتلكئة سنتخذ إجراءات قانونية بحق المقصرين والمتسببين بهدر المال العام"، لافتا الى انه "لا يمكن التهاون على مصلحة لأننا نعمل لخدمة المدنية".ويشكو أهالي المحافظة، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.وتصنف الديوانية من المدن الفقيرة، كونها تفتقر إلى الموارد الاقتصادية والمالية وتعتمد على الزراعة، حيث تعد ثاني أفقر محافظة بعد المثنى في نسبة الفقر حسب إحصائيات حكومية ورسمية بنسبة فقر تصل إلى 47 بالمئة، لكن مختصون أكدوا أن وجود الآثار فيها يوفر أرضا خصبة لجذب السياح لتكون رافدا اقتصاديا للمحافظة وللبلاد عموما.