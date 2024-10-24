لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت.. العدل تعلن خدمة فتح الاضابير الإلكترونية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "هذا العمل يأتي استكمالا لنجاح تجربة فتح الاضابير التنفيذية عن بعد في مديريتي تنفيذ الكاظمية والدورة، حيث استقبلت المديريتين العديد من المعاملات في المدة السابقة عبر نافذتها الالكترونية المتاحة لهذا الغرض".وأضافت الوزارة، أن "العمل مستمر وبوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع خلال المدة المتبقية من العام الحالي، حيث أنه يعد حجر الأساس للتحول الرقمي الذي تطمح اليه ضمن خطوات وزارة العدل للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتقديم افضل الخدمات العدلية للمواطنين".