كتاب رسمي يؤكد سلامة قرعة الـ13 ألف درجة في البصرة وخلوها من التلاعب

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تم فحص مصدر أكواد النظام وتبين بأنه يعمل على الية القرعة العشوائية. والنظام لم يستخدم في تجربة سابقة في مجال القرعة الالكترونية لكن استخدم مكتبة (DevExpress) وهي مكتبة مفتوحة ومعتمدة في مجال القرعة الالكترونية".وأضافت المديرية، "ثبت للفريق الفني ان القرعة أجريت بدون أي تلاعب او تدخل وبدون اي تعديل على النتيجة"، مبينة انه "تم فحص آلية عمل النظام وتطبيق أكثر من قرعة تجريبية وفحص النتائج ومقارنتها مع سابقاتها حيث تبين أن النظام يعمل بصورة سلسة ودقيقة وينتقى الاسماء بشكل عشوائي".وتابعت المديرية، أنه "تم فحص نسخة من قاعدة البيانات من نوع (Microsoft SQL Server) والتي تم تصديرها اثناء اجراء القرعة وتبين بأنها تحتوي على (255780) قيد للمتقدمين ولم يتم التعديل على النسخة".