التعليم تطلق استمارة التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "حددت ضوابط التقديم أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات".وأضافت: "في الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2023/2022 والسنة الدراسية الحالية 2024/2023 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن القبول السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق".وأشارت الوزارة الى انه "يستمر التقديم الالكتروني عبر بوابة دائرة الدراسات (www.dirasat-gate.org) لغاية يوم الاثنين الموافق 2024/10/28".وفي هذا السياق قررت وزارة العالي والبحث العلمي إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة الحكومي الخاص من الأجور الدراسية للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % للسنة الدراسية 2025/2024.