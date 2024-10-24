وفاة لواء في الجيش بظروف غامضة جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة في بظروف غامضة جنوبي .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه " لاسباب غير معروفة، وفاة ضابط برتبة ركن منسوب الى وزارة الدفاع داخل عجلته الحكومية ضمن منطقة شهداء السيدية".

وأضاف "عثر بداخل العجلة على سلاحه الشخصي ومبالغ مالية شخصية ولا توجد اي شدة خارجية"، الى "نقل الجثة الى الطب العدلي لمعرفة اسباب الوفاة".



