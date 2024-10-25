المالية اعتمدت نظاما جديدا.. حدث محتمل قد يؤخر رواتب الموظفين

نيوز – اقتصاد

ذكر الخبير الاقتصادي المرسومي، ان انخفاض أسعار النفط ستؤثر على توزيع رواتب .

وقال المرسومي لـ نيوز، "لو حصل هبوط بأسعار النفط الى اقل من 70 دولارا للبرميل فأن ذلك سيؤدي الى تأخير توزيع الرواتب".

وأضاف ان "التاخير الحالي في توزيع الرواتب هو طفيف ومحدود لان اعتمدت نظاما جديدا هو ان توزيع الرواتب يكون في نهاية الشهر وليس كما كان معمول به سابقا".

وحذر المرسومي من "هبوط أسعار النفط، لافتا الى ان "ذلك سيؤدي الى صعوبات في توفير الرواتب".