تركوه ميتا على الأرض وغادروا.. ماذا حصل لمواطن عراقي هدموا منزله؟.. (صور)

نيوز – محلي

في وتحديدا منطقة دور الهندية، تواصل رفع التجاوزات اعمالها في إزالة أي تجاوز على أراضي وفقا للقانون.

الا ان احد المتجاوزين في المنطقة أصيب فور مشاهدته وصول رفع التجاوزات برفقة القوات الأمنية ومباشرتها بتهديم أجزاء من داره، بجلطة دماغية أدت الى وفاته في الحال.

وبحسب شقيق المتوفي حسين سعيد الذي قال لـ نيوز، ان "المتجاوز هو منتسب في شرطة الطاقة ولديه خمسة أطفال"، الى ان "اللجنة غادرت تركت الشخص ميتا على الأرض".

فيما ذكر حسن عم المتوفي لـ نيوز، ان "ابن اخي تكلم مع اللجنة وابلغهم انه ليس فقط هو المتجاوز بالمنطقة، الا انه في هذه الحالة توفي على الفور"، مطالبا الحكومة بـفتح تحقيق في ذلك.