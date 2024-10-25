استمرار انتشار السموم رغم المناشدات.. اين دور الجهات المعنية؟

نيوز – محلي

مايزال مسلسل حرق النفايات مستمر وخاصة في محافظة بابل، على الرغم من المناشدات الكثيرة التي وجهت الى الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تنشر السموم في الأجواء.

وتناقل ناشطون مقطع يظهر فيه قيام اشخاص في قضاء على طريق الفياضية مقابل منطقة الدسيم، بحرق النفايات بشكل كبير ما يتسبب باختناقات وتسمم للكثير من العوائل الساكنة في محيطها. وناشد المواطنون الساكنين قرب هذ المنطقة الجهات المعنية بالتدخل السريع والحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واسع من دون رادع.

