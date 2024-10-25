القوانين الجدلية بسلة الاحد وسباق تحالفات كردستان.. أبرز ملفات نشرة السومرية

# خلال جلسة الاحد.. مبدأ السلة الواحدة يحكم التصويت على القوانين الجدلية.. ولا مؤشرات لحسم رئاسة# سباق التحالفات يبدأ مبكرا بعد اجراء انتخابات .. وبارزاني يدعو لتشكيل حكومة تشارك فيها جميع القوى# في الديوانية.. الحكومة المحلية تفتح ملف المشاريع المتلكئة.. حراك لتحديد المقصرين ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام# تحسبا لهجوم "اسرائيلي" محتمل.. تهدد بإطلاق ألف صاروخ باليستي وتعطيل الشحن في