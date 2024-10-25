اتحاد الصحفيين العرب يدين الهجوم "الإسرائيلي" على الصحفيين في لبنان

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ نيوز، انه "يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة الغارة الصهيونية الغادرة التي استهدفت ثلاثة صحفيين لبنانيين يعملون في قناة الميادين فجر اليوم اليوم في مقر إقامتهم في حاصبيا بجنوب لبنان ما ادى الى استشهادهم، كما ادى الهجوم الاجرامي ايضا الى استشهاد لبناني وإصابة خمسة آخرين".واضاف، ان "الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية التي يشنها العدو الصهيوني على اللبناني الشقيق، واستمرار العدوان الوحشي الحالي على لبنان الذي اسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين".وطالب الاتحاد، كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان "بتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الإسرائيلية المستمرة على لبنان".