بعد الاستهداف "الإسرائيلي" لصحفيين في لبنان.. الإعلام والاتصالات توجه دعوة للمنظمات العالمية

وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، انه "يدين المجازر العدوانية التي تستمر بارتكابها قوات الاحتلال الصهيوني مستهدفة الكوادر الصحفية والاعلامية العاملة لتغطية الاحداث في جنوب لبنان والتي اسفرت عن استشهاد مصور قناة المنار الشهيد قاسم وكادر قناة الميادين الشهيدين المصور غسان نجار والتقني محمد رضا، اضافة الى اصابة عدد كبير من الاعلاميين العاملين من سبع مؤسسات أخرى".وأضاف البيان، انه "في الوقت الذي نتقدم فيها بالعزاء لإدارة القنوات والمؤسسات الاعلامية ولذوي الشهداء الابرار سائلين المولى القدير ان يتغمدهم برحمته الواسعة وان يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، فإننا كافة المنظمات والاتحادات والمؤسسات الاعلامية في العالم الى ادانة هذا السلوك الاجرامي واتخاذ اللازمة بحق سلطات الاحتلال لردعه عن تكرار عدوانه الهمجي على الإعلاميين".