القبض على 5 اشخاص بتهمة المحتوى الهابط.. هذه أسمائهم

وقال لـ نيوز، انه "بعد مراقبة ورصد التواصل الاجتماعي من قبل المحتوى الهابط وبالتعاون مع محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر القت وزارة الداخلية القبض على 5 اشخاص بتهمة المحتوى الهابط".وأضاف، ان "المتهمين يلقبون:1- علاوي نعمان2- ابو3- احمد عبدلله4- كوكي الامريكي5- علاوي خالد".وأشار الى انه "تم تقديمهم الى من اجل اتخاذ القانونية بحقهم".