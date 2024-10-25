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القبض على 5 اشخاص بتهمة المحتوى الهابط.. هذه أسمائهم
محليات
2024-10-25 | 11:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,444 مشاهدة
افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، القبض على 5 اشخاص بتهمة المحتوى الهابط.
وقال
المصدر
لـ
السومرية
نيوز، انه "بعد مراقبة ورصد
مواقع
التواصل الاجتماعي من قبل
لجنة
المحتوى الهابط وبالتعاون مع محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر القت وزارة الداخلية القبض على 5 اشخاص بتهمة المحتوى الهابط".
وأضاف، ان "المتهمين يلقبون:
1- علاوي نعمان
2- ابو
توفيق
3- احمد عبدلله
4- كوكي الامريكي
5- علاوي خالد".
وأشار الى انه "تم تقديمهم الى
المحكمة
من اجل اتخاذ
الاجراءات
القانونية بحقهم".
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