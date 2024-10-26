إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات المدنية

نيوز – محلي

اعلن وزير رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، عن حركة الطيران إلى طبيعتها وبشكل تام لجميع المطارات العراقية بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ورد لـ نيوز، "بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل ان تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق، أوعز وزير بعودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية ".

وأضاف البيان، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بالعمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وادارة الاجواء العراقية ".

ونوه البيان أن "الشركة ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الاجواء العراقية امام حركة الطائرات".