التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين ضمن الوجبة الثانية

ويشمل التقديم فئة الذين لم تظهر نتائج نقلهم في الوجبة الاولى ضمن قناة الوافدين بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية لغرض قبولهم ضمن كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية والأهلية حسب معايير الحد الأدنى للنقل لسنة تخرجهم ضمن الوجبة الأولى ومعدل الطالب والخطة المحددة للكليات، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.ويتاح للطلبة التقديم إلى 5 خيارات عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (التي ستستمر إلى غاية يوم الاثنين المقبل الموافق 2024/10/28.