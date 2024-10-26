السوداني: الحكومة وضعت التربية والتعليم في سلم الاولويات

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ نيوز، ان الأخير "استقبل من المتفوقين في الدراسة الإعدادية، من أصحاب قصص النجاح، وكذلك المتفوقين من العوائل المتعففة".وبارك "للطلبة وعوائلهم هذا التفوق، مؤكدا أن بلد المبدعين والمتفوقين، الذين تمكنوا من تجاوز المصاعب وتركوا قصص نجاح عديدة، وأنه ينتظر من ابنائه المتفوقين المساهمة في البناء وتحقيق التنمية لأنهم يمثلون رصيد البلد المهم، الى أن هناك سعياً لتحقيق نهضة في بلدنا عبر وتطوير قطاع التربية والتعليم".وأوضح السوداني بأن "الحكومة وضعت التربية والتعليم في سلم الاولويات، وتجسد ذلك في خطة شاملة لبناء المدارس من اجل تقليل حالة الاكتظاظ، منوهاً بافتتاح مدارس الفرح للأيتام التي ستكون متاحة لذوي الشهداء بالتحديد والأيتام، وستعمم في جميع المحافظات، إلى جانب صرف الإعانات النقدية للطلبة من الأسر المتعففة، والعمل على تأمين كل الاحتياجات لضمان نجاح العملية التعليمية والتربوية".