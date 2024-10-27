طريق الإسكندرية – كربلاء يودع مجسم "الدلة" الشهير (صور)

وقال مراسل نيوز، إن بلدية باشرت بإزالة الدلة التي تم تحديثها قبل شهرين تزامنا مع بدء مشاريع المجسرات في شمال .وأضاف المراسل، أن كوادر البلدية قالت أن مجسم الدلة يتعارض مع أعمال المجسر الذي سيمر من هذه المنطقة.