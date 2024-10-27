تفاصيل السجن الإصلاحي الذي سيفتتح في الديوانية السنة القادمة

وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة وحضرته نيوز، إن "نسب الإنجاز في سجن الإصلاحي وصلت الى 70%"، مؤكدا ان "العام المقبل 2025 سيشهد افتتاحه".وأضاف شواني، أن "الطاقة الاستيعابية له ستكون بين ٣٥٠٠-٤٠٠٠ نزيل"، مبينا ان "السجن سيخفف العبء على سجناء أهالي الديوانية".وتابع شواني انه في "في حال افتتاحه، سيتم نقل نزلاء السجون من أهالي إلى سجن الاصلاحي خلال الفترة القادمة".