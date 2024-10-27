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تفاصيل السجن الإصلاحي الذي سيفتتح في الديوانية السنة القادمة
محليات
2024-10-27 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
557 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
أعلن وزير العدل
خالد
شواني، اليوم الأحد، تفاصيل
السجن
الإصلاحي الذي سيتم افتتاحه العام المقبل في محافظة
الديوانية
.
وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة
الديوانية
وحضرته
السومرية
نيوز، إن "نسب الإنجاز في سجن
الديوانية
الإصلاحي وصلت الى 70%"، مؤكدا ان "العام المقبل 2025 سيشهد افتتاحه".
وأضاف شواني، أن "الطاقة الاستيعابية له ستكون بين ٣٥٠٠-٤٠٠٠ نزيل"، مبينا ان "السجن سيخفف العبء على سجناء أهالي الديوانية".
وتابع شواني انه في "في حال افتتاحه، سيتم نقل نزلاء السجون من أهالي
المحافظة
إلى سجن
الديوانية
الاصلاحي خلال الفترة القادمة".
>>
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