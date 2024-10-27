اندلاع حريق ضخم في شارع فلسطين شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا باندلاع حريق ضخم في مخازن غاز التبريد في الظلال بمنطقة فلسطين شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول احتواء الحريق وعدم وصوله الى البنايات المجاورة".