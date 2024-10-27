نيوز – محلي

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، عن اطلاق استمارة الكترونية للتعيين.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، انه "عقد جلسته الطارئة رقم (41) برئاسة التميمي وبحضور أعضاء المجلس"، مبينا انه "تم عن إطلاق رابط الاستمارة الإلكترونية للتعيين لفئة المشمولين بقانوني (59، 67) من الشهادات العليا والأوائل".

وأضاف ان "التقديم سيكون متاحًا لمدة 15 يومًا، بدءًا من 28 تشرين 2024 ولغاية نهاية الدوام في 11 تشرين الثاني 2024، حيث يُسمح بالتقديم فقط للفئات المشمولة بقرار ممن لديهم كودات مفعلة خلال الفترة من 16 آيار 2023 لغاية 14 حزيران 2023".

ودعا التميمي الى "ضرورة التزام جميع الخريجين بمواعيد التقديم عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع للمجلس ووسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة".