"ثنر" والعاب نارية.. تطورات جديدة في حريق الظلال

نيوز – محلي

اعلن مراسل نيوز، عن تطورات جديدة بشأن حريق الظلال وسط .

وذكر المراسل ان "حريق مخازن الظلال ما زال مستمرا حتى بعد توسعه فيما تحاول فرق الدفاع المدني اخماده بعد وصول تعزيزات لها".

وأضاف "لم تعرف حجم الخسائر البشرية حتى الان، الا ان الاضرار المادية قدرت بالمليارات".

وذكر احد الشهود لـ نيوز، ان "الحريق توسع لوجود قناني غاز التبرين معملين لمادة (الثنر) والألعاب النارية".