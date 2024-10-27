تفاصيل كاملة عن حريق الظلال

نيوز – محلي

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن احكام سيطرتها على حريق اندلع بمخازن مقطع الى جملونات مملوءة بالبضائع في منطقة الظلال وسط .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ، نيوز، انه "بمتابعة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبأشراف وزير الداخلية لشؤون الاتحادي سمكو وبقيادة ميدانية مباشر من اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة بالكامل على حريق كبير نشب في مخازن مُقسم إلى جملونات متلاصقة مشيدة من ألواح السندويج بنل، والتي تتميز بسرعة الاشتعال وتخالف تعليمات السلامة والمعايير المحددة من قبل الدفاع المدني".

وأضاف ان "تلك المخازن تحتوي على متنوعة من البضائع، أبرزها أسطوانات الغاز المستخدمة في أجهزة التبريد، بالإضافة إلى مواد أخرى، وذلك في منطقة الظلال وسط بغداد، بمشاركة اكثر من 60 عجلة اطفاء تخصصية".

وبينت انها "استنفرت فرق الدفاع المدني كافة إمكانياتها، ودفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة، إضافةً إلى استخدام عجلات الإطفاء السلمية، كما تم تحريك الزوارق التابعة للمديرية في نهر دجلة بهدف توفير الإمدادات المائية اللازمة لاستمرار عمل عجلات الإطفاء. ولم تغفل الفرق عن الاستعانة بالجهود المقدمة من تشكيلات وزارة الداخلية وأمانة بغداد، حتى نجحت بتطويق الحريق وعزل المخازن المشتعلة عن المجاورة لها، ونجحت بالسيطرة الكاملة على الحريق داخل تلك المخازن، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وبينت ان "الدفاع المدني ارسل طلب لفتح تحقيق في مركز الشرطة المختص بالمنطقة الجغرافية المعنية، كما تم اقتراح استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الأولية لاندلاع الحريق، ومحاسبة المقصرين الذين أخلوا بتطبيق إجراءات السلامة المهنية المعتمدة من مديرية الدفاع المدني، على الرغم من التحذيرات المسبقة التي أصدرتها المديرية".