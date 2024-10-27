هزة أرضية قرب الحدود العراقية السورية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم الأحد، عند الحدود العراقية السورية تبعد حوالي 85كم عن قضاء - محافظة وتبلغ قوتها 2.1 درجة".واضافت انه "لم يشعر بها المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها".