السامرائي: اهمية تركيز التعديلات بقانون العفو على تعريف الانتماء بما لا يمس حق ‏الأبرياء

نيوز – محلي

اكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، اهمية تركيز التعديلات بقانون العفو على تعريف الانتماء بما لا يمس حق ‏الأبرياء.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، حضر اجتماع اللجنة القانونية الذي عُقد اليوم الأحد لمناقشة قانون العفو العام".

واكد السامرائي "على أهمية أن يكون منصفاً وعادلاً، ويحقق هدفه الأساسي في تبرئة المظلومين الذين قضوا فترات طويلة داخل السجون دون إنصاف"، مشدّداً على "ضرورة تركيز التعديلات على تعريف الانتماء بما لا يمس حق ‏الأبرياء، وشمولها لفقرة إعادة التحقيق والمحاكمة لضمان تحقيق العدالة، مؤكداً حرص تحالف العزم على أهمية أن تمنع هذه التعديلات إستفادة كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وأوضح السامرائي أن "تحالف العزم سيواصل العمل في مجلس لإقرار القوانين التي تلامس هموم المواطنين وتعزز الاستقرار في العراق"، مؤكداً "ثقته بالقضاء ورغبته تحقيق العدالة".