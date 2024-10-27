في الأنبار.. قضاء كامل يعاني من خدمة انترنت "شبه معدومة"

يعاني قضاء محافظة الأنبار، من خدمة انترنت "شبه معدومة" شملت أكثر من خمسة آلاف منزل.

وقال أحد وكلاء تزويد الخدمة في حديث لـ نيوز، "منذ 12 يوما نعاني من خدمة انترنت شبه معدومة برغم وجود دوائر حكومية وطلاب ودروس اون لاين".

وأضاف "ناشدنا حتى رئيس مجلس ولا توجد استجابة حتى الآن"، كاشفا أن "أكثر من 5 آلاف منزل يعانون من هذه المشكلة".

ولفت الى أن "أن هذا الأمر اوقعنا بإحراج وتعرضنا للأذى المادي"، الى أن "خدمة الانترنت 95% منها هي لشركة ايرثلنك".