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مجلس الخدمة يعلن توفر درجات وظيفية
محليات
2024-10-28 | 02:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,242 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، توفر درجات وظيفية ملاك دوائر
الدولة
والقطاع العام لفئة المشمولين بأحكام قانون تشغيل
حملة
الشهادات العليا.
وقال
المجلس
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إنه "المجلس يعلن فتح باب التعيين على ملاك دوائر
الدولة
والقطاع العام لفئة المشمولين بأحكام قانون تشغيل
حملة
الشهادات العليا رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ الحاصلين على أوامر جامعية او تقييم شهادة بعد/١٦ /٥ / ٢٠٢٣ و لغاية تاريخ ١٤ /٦ / ٢٠٢٣ ولديهم كودات مفعلة وبحسب البيانات الواردة من وزارة
التعليم
العالي والبحث العلمي ضمن التوقيتات المقرة للوزارة المذكورة".
وأضاف المجلس، "ولا يوجد عليهم قيد وظيفي وفقاً لبيانات ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وسيكون التقديم على الاستمارة الالكترونية متاحاً اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨ /١٠ / ٢٠٢٤ ولمدة (١٥) يوما (خمسة عشر يوما). ولضمان حق التعيين للذوات افراد الفئة المذكورة بحسب اختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية بما يتناسب مع الدرجات والعناوين الوظيفية المتاحة وفقا لاحتياجات الدوائر، يهيب مجلسنا بالجميع ان يحرص على التقديم خلال المدة المشار اليها انفاً عبر الرابط الالكتروني ادناه مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلن عنها من حيث آلية التقديم وطريقة إرفاق المستمسكات المطلوبة، وبحسب ما سبق للمجلس نشره من توجيهات ووسائل توضيحية في هذا الشأن".
ولإستيفاء متطلبات التقديم يلزم ارفاق المستمسكات الآتية:
١- البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية العراقية)، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (البطاقة أو هوية الأحوال المدنية)
٢- بطاقة السكن، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (بطاقة السكن).
٣- بالنسبة للمتزوج يرفق عقد زواج رسمي.
٤- بالنسبة لمن لديه أطفال لم يكملوا سن الثامنة عشر يرفق البطاقة الوطنية للطفل أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد ولادة رسمية.
٥- لمن لديه دورات ذات صلة باختصاصه، يرفق كتاب رسمي يؤيد مشاركته في دورة مُنظمة من قبل دائرة حكومية أو نقابة مهنية، شرط أن تكون الدورة تم تنظيمها للمشاركين حضورياً .
٦- لمن لديه بحوث منشورة ذات صلة باختصاصه، يرفق ملف يحتوي على واجهة البحث متضمنة اسم الباحث باللغة العربية والإنكليزية بحسب ما مستخدم بالنشر، وعنوان البحث المنشور وواجهة المجلة المنشور فيها متضمنة اسم المجلة ورقمها (ISBN).
٧ - على المتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص ( سابق او حالي) ارفاق تأييد من جهة العمل مؤيدة من قبل دائرة الضمان الاجتماعي .
٨ - على المتقدم الذي سبق له العمل او يعمل حالياً في القطاع العام الحكومي تقديم ما يؤيد فترة العمل من الجهة التي يعمل بها.
٩ - المتقدمين على القنوات الخاصة في الاستمارة (قناة الشهداء, قناة السجناء السياسيين, قناة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية والاخطاء الحربية تقديم "تأييد من المؤسسة او هوية تثبت ذلك" , قناة ذوي الهمم (الإعاقة) تقديم ما يثبت ذلك بمستند رسمي) .
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