الإعدام والسجن المؤبد لإرهابي ينتمي إلى عصابات داعش في صلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الإرهابي شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف احد المواطنين في منطقة الحويجة البحرية، فضلا عن جريمة اخفاءه خطف احد المواطنين، والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع ارهابية عام 2014".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وأن الحكم الثاني صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 / 3 /8 وبدلالة المادة الرابعة /1، فيما صدر الحكم الثالث وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 2 من نفسه".