الوفد الإيطالي المختص بعمليات الشفة الأرنبية يصل ذي قار.. متى سيباشر؟

وذكر لمدير عام دائرة صحة في بيان ورد لـ نيوز، ان "راشد نجم الخالدي استقبل الوفد الطبي الإيطالي المختص بإجراء عمليات الشفة الأرنبية والحروق".وافاد الخالدي بان "الوفد يتألف من 15 طبيبا وممرضا وسيباشر عمله بأجراء العمليات في الحبوبي التعليمي من اليوم ولمدة عشرة أيام"، بحسب البيان.وأشار الى انه "من المؤمل ان الوفد الإيطالي سيجري اكثر من 150 عملية في مجال الحروق والشفة الارنبية"، مضيفا ان "هذه الزيارة هي الـ(25) للوفد الإيطالي الى محافظة ذي قار"، وفقا للبيان.