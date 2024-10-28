وأوضح المصرف في بيان، ورد لـ نيوز، ان "الفئات التي تم تحديدها هي:١- سند فئة (٥٠٠٠٠٠ ) دينار ( خمسمائة الف دينار ) بفائدة سنوية (٦،٥٪؜) تدفع كل ستة اشهر لاجل سنتين بواقع (٣،٢٥٪؜) كل ستة اشهر.٢- سند فئة ( ١٠٠٠،٠٠٠)دينار ( مليون دينار ) بفائدة سنوية (٨،٥ ٪؜) تدفع كل ستة اشهر لاجل اربع سنوات بواقع (٤،٢٥٪؜) كل ستة اشهر".وأضاف، انه "بإمكان الراغبين بالشراء مراجعة فروع المصرف".