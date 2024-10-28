لماذا تتردد الأجهزة المختصة في فتح ومتابعة ملف أموال "أركان" النظام السابق؟

وقال الشابندر، في منشور على منصة "أكس"، انه "لا اعرف لماذا تتردد الأجهزة المختصة في فتح ومتابعة ملف الأموال الطائلة التي اودعها أركان النظام السابق لدى من ثقاتهم في ذلك الوقت".واضاف، "من الذين شيدوا امبراطورياتهم المالية الواسعة في خارج وداخله وساهموا بافساد الساحة السياسية وتحويلها الى نخاسة لبيع وشراء الذمم والأصوات".