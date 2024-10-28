سبب حريق مخازن الظلال.. ما علاقة التفحيط؟

نيوز – محلي

كشف مستشار كاظم بوهان، سبب الحريق الذي اندلع في مخازن الظلال ببغداد.

وقال بوهان في تصريح صحفي، ان "الحريق اندلع في مخازن الظلال ببغداد، بدأ بعد إجراء تحوير (تعديل وتغيير) لعجلات (سيارات) رياضية داخل أحد المخازن".

وأوضح "علمنا بوجود 3 عجلات داخل أحد المخازن في منطقة الظلال يجري لها تحويرات لاستخدامها في التفحيط محليا، ونتيجة توصيلات الوقود اشتعلت النيران في العجلات وانتشرت في المستودع".

وذكر بوهان أن "مناخات المكان مشيدة من السندويج بنل Sandwich panel وبدء الحريق كبيرا جدا، بسبب المخازن غير نظامية والخزين المتنوع فيها".

وشهد في السنوات القليلة الماضية عدداً من الحرائق المميتة، أدت لموجة غضب عارمة، ومطالبات بالمحاسبة، استقال على أثرها مسؤولون في وزارة .