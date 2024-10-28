للتذكير.. جدول السادس الاعدادي (الدور الثالث)

نيوز – محلي

اعادت وزارة التربية، نشر جدول امتحانات السادس الاعدادي (الدور الثالث).

ومن المقرر ان تبدأ الامتحانات وفقا للجدول يوم غد الثلاثاء الموافق الـ29 من تشرين الحالي.

ووافق على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، لجميع الدروس بالنسبة للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الإعدادي، فيما يستثنى من ذلك الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات.