السومرية نيوز تنشر رابط التقديم والمستمسكات المطلوبة للتعيينات الجديدة

نيوز – محلي

تنشر نيوز، رابط التقديم والمستمسكات المطلوبة للتعيينات الجديدة.

وبحسب ما اعلنه مجلس الخدمة في وقت سابق عن فتح باب التعيين على ملاك دوائر والقطاع العام لفئة المشمولين بأحكام قانون تشغيل الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 الحاصلين على أوامر جامعية او تقييم شهادة بعد/16 /5 / 2023 ولغاية تاريخ 14 /6 / 2023 ولديهم كودات مفعلة وبحسب البيانات الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن التوقيتات المقرة للوزارة المذكورة.

التقديم سيكون على الاستمارة الالكترونية متاحاً اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 28 /10 / 2024 ولمدة (15) يوم (خمسة عشر يوما).

ولإستيفاء متطلبات التقديم يلزم ارفاق المستمسكات الآتية:

١- البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية العراقية)، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (البطاقة أو هوية الأحوال المدنية)

٢- بطاقة السكن، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (بطاقة السكن).

٣- بالنسبة للمتزوج يرفق عقد زواج رسمي.

٤- بالنسبة لمن لديه أطفال لم يكملوا سن الثامنة عشر يرفق البطاقة الوطنية للطفل أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد ولادة رسمية.

٥- لمن لديه دورات ذات صلة باختصاصه، يرفق كتاب رسمي يؤيد مشاركته في دورة مُنظمة من قبل دائرة حكومية أو نقابة مهنية، شرط أن تكون الدورة تم تنظيمها للمشاركين حضورياً .

٦- لمن لديه بحوث منشورة ذات صلة باختصاصه، يرفق ملف يحتوي على واجهة البحث متضمنة اسم الباحث باللغة العربية والإنكليزية بحسب ما مستخدم بالنشر، وعنوان البحث المنشور وواجهة المجلة المنشور فيها متضمنة اسم المجلة ورقمها (ISBN).

٧ - على المتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص ( سابق او حالي) ارفاق تأييد من جهة العمل مؤيدة من قبل دائرة الضمان الاجتماعي .

٨ - على المتقدم الذي سبق له العمل او يعمل حالياً في القطاع العام الحكومي تقديم ما يؤيد فترة العمل من الجهة التي يعمل بها.

٩ - المتقدمين على القنوات الخاصة في الاستمارة (قناة الشهداء, قناة السجناء السياسيين, قناة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية والاخطاء الحربية تقديم "تأييد من المؤسسة او هوية تثبت ذلك" , قناة ذوي الهمم (الإعاقة) تقديم ما يثبت ذلك بمستند رسمي) .