شرطة ميسان تكشف تفاصيل ما حدث بمستشفى الحكيم

وقالت في بيان، "تداولت بعض التواصل الاجتماعي خبر مفاده تعرض إلى اعتداء والعبث بأثاث الصالات من قبل ذوي احد المتوفين".

وأضاف البيان أن "الحادث وقع يوم امس من قبل ذوي احد المتوفين حيث قام بتكسير احد أبواب الصالات الداخلية بعد حدوث حالة الوفاة"، الى أنه "على الفور تم القاء القبض عليه من قبل القوة المكلفة بحماية المستشفى وإيداعه التوقيف، فضلاً عن إقامة شكوى رسمية من قبل المستشفى".

وتداولت بعض التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بحدوث اعتداء داخل في محافظة .