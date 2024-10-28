متى عجلات الحمل؟.. نداء الى المرور

نيوز – محلي

ناشد عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، مديرة المرور العامة حول موعد بدأ استبدال لوحات عجلات .

وذكر عدد من المواطنين التواصل الاجتماعي ان "مديرية المرور العامة باشرت باستبدال اللوحات القديمة لعجلات الخصوصي باللوحات الجديدة منذ وقت طويل، كما انها بدأت مؤخرا باستبدال لوحات مركبات الأجرة، الا انها لم تباشر حتى بطباعة لوحات سيارات الحمل".

فيما أشار احد المواطنين ويدعى حسين الجنابي مخاطبا العامة "ما الفرق بينكم وبين مديرية مرور الإقليم التي اوشكت على استبدال جميع اللوحات المرورية".

وطالب اخر بـ"استبدال اللوحات للمواطنين مجانا"، متسائلا "لماذا يتم تحميل المواطن الفقير أعباء مالية إضافية على مزاج حكومي؟".